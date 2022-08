Oficial de policía de EE.UU. apunta con su arma a una mujer embarazada que conducía con sus hijos

La semana pasada, un ayudante de la oficina del alguacil del condado de Bradford en Florida, EE.UU., Jacob DeSue, se vio obligado a renunciar un día después de su inadecuada actuación ante una infracción de tránsito cometida por una mujer. En el incidente, captado por la cámara corporal del policía, se observa a Desue apuntando con su arma a Ebony Washington, embarazada de cuatro meses, quien en compañía de sus tres hijos se dirigía a su casa en Jacksonville, informan medios locales.





Washington fue detenida por exceso de velocidad y, a pesar de las luces y la sirena del patrullero, no se detuvo de inmediato porque quiso encontrar un área bien iluminada antes de hacerlo. La mujer siguió conduciendo encendiendo las luces de emergencia y reduciendo su velocidad, que es exactamente lo que la Policía recomienda que haga cualquier conductor si no se siente seguro, y acabó deteniéndose en el estacionamiento de una gasolinera.

El video de la cámara corporal, obtenido por First Coast News, muestra la actuación de Desue, que salió de su vehículo arma en mano y apuntando al coche de la mujer. "Si haces algún movimiento, ese será el último error que cometerás", le grita a la conductora. "No te muevas", "no estoy preocupado, tengo mi arma aquí", son algunas de las frases que se le escucha decir al oficial.

Washington trató de explicarle al policía por qué no se detuvo inicialmente: "Estoy tratando de decirle la única razón por la que no me detuve […] está oscuro y tengo tres hijos conmigo. Estoy embarazada y no quería que se sintieran incómodos". Sin embargo, DeSue le gritó: "Cállate sobre el por qué […] no te preocupes por el por qué". Finalmente, la mujer recibió una multa por exceso de velocidad y se disculpó con el oficial.

El Departamento del Sheriff del Condado de Bradford revisó las imágenes a raíz de que en las redes sociales se divulgara una versión del video del incidente grabado por los hijos de Washington y concluyó que la actuación del oficial no siguió las políticas del departamento.

"Muchas cosas que deberían haberse hecho no se hicieron. Y al final del día, determinamos que eso era algo que no necesitábamos para representarnos o proteger a nuestra comunidad", dijo el alguacil del condado, Gordon Smith. "Sabíamos que esto era algo sobre lo que teníamos que actuar de inmediato", apuntó Smith. "Aceptamos su renuncia. Ya no es un empleado de esta agencia", agregó.

Asimismo, el alguacil consideró que Washington hizo todo bien. "Ella hace exactamente lo que le diría a mi hija, mi esposa, mi vecino, cualquier otra persona que pueda sentirse incómoda: reduzca su velocidad, encienda las luces intermitentes, sea reconocido", indicó.