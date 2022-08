El actor Jonah Hill se niega a promocionar sus películas para proteger su salud mental

El actor estadounidense Jonah Hill dejará de participar en la promoción de sus proyectos cinematográficos para proteger su salud mental, según anunció en un comunicado publicado la semana pasada y citado por Deadline.

Tras completar su segundo documental, 'Stutz', que trata sobre el impacto de su trabajo en su salud mental y sobre los intentos de mejorarla con la ayuda de su psicólogo, la estrella de 'El lobo de Wall Street' declaró que "no se le verá promocionando esta película, ni ninguna de sus próximas películas" y que había decidido dar "este importante paso para protegerse".

"El propósito de la creación de esta película es presentar el tratamiento y las herramientas que he aprendido en la terapia a un público amplio para el uso privado mediante una película entretenida. A través de este viaje de autodescubrimiento, me di cuenta de que pasé casi 20 años sufriendo ataques de ansiedad, que se ven exacerbados por las apariciones en los medios de comunicación y los eventos públicos", escribió, puntualizando que esta decisión no afectará a su trabajo en el futuro.