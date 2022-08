EE.UU. podría estar enviando a Ucrania más armas de las que anuncia públicamente

Los misiles antirradiación de alta velocidad HARM serían unas de las armas cuya entrega no se ha hecho pública, señala un informe de Politico.

La cantidad de armas que el Gobierno estadounidense suministra a Ucrania podría ser mayor de lo que Washington hace público, reporta Politico. Como posible evidencia de ello, el medio recuerda la reciente declaración de un alto funcionario del Pentágono, en la que mencionó que EE.UU. entregó a Kiev misiles antirradiación de alta velocidad HARM.

"Ucrania ha empleado con éxito estos misiles. Los han integrado con éxito en los aviones ucranianos, y esto permite que Ucrania busque y destruya radares rusos, por lo que proporcionaremos misiles HARM adicionales", dijo el pasado viernes el mencionado funcionario, despertando la curiosidad de uno de los periodistas presentes en la sesión informativa, quien preguntó si esa era la "la primera vez que EE.UU. [...] admitió que está proporcionando misiles HARM". "Y si lo es, ¿por qué no se anunciaron antes?", añadió el reportero.

"Cuando anunciamos por primera vez la provisión inicial de misiles HARM, la forma en que lo caracterizamos en el anuncio no era específica. Describimos que estábamos proporcionando una capacidad antirradar", respondió el alto funcionario, agregando que Washington prefiere "tener cuidado con la forma" en la que se habla "públicamente sobre capacidades" que podrían dar "una ventaja" a Ucrania en el campo de batalla.

Por otro lado, Politico hace referencia a un artículo que argumentaba que las fuerzas ucranianas no podían haber atacado objetivos en Crimea sin emplear misiles de largo alcance. Sin embargo, exoficiales de las fuerzas especiales estadounidenses señalaron que Kiev no dispone de ningún misil capaz de alcanzar el aeródromo militar ruso donde el pasado 9 de agosto se registraron explosiones. O al menos el suministro de tales misiles no fue anunciado oficialmente ni por EE.UU. ni por sus socios.

No obstante, según las fuentes mencionadas, existe la posibilidad de que EE.UU. haya enviado en secreto a Ucrania el Sistema de Misiles Tácticos del Ejército, o ATACMS. Además, dos personas familiarizadas con el asunto afirmaron que, en su nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania del 19 de agosto, Washington incluyó proyectiles guiados de precisión Excalibur.

Politico admitió que se trata de tan solo una "especulación", ya que la Administración estadounidense no confirmó ni tampoco insinuó que existieran envíos secretos a Ucrania. "Incluso si los hubiera, hay pocas posibilidades, o ninguna, de que compartan con nosotros una decisión clasificada", indicó el medio.