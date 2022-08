Roger Waters se pronuncia tras su inclusión en la lista negra de un portal radical ucraniano para personas consideradas una amenaza para el país

Según el cofundador de Pink Floyd, el hecho no puede ser tomado seriamente ya que la creación de ese tipo de sitios web es un desperdicio de esfuerzos de los propagandistas.

El cofundador de Pink Floyd y leyenda del rock británico Roger Waters reaccionó a su inclusión en la lista negra del portal Mirotvórets, un sitio web radical que publica datos de personas consideradas una amenaza para la seguridad nacional de Ucrania.

Según el músico, esto no puede ser tomado seriamente, ya que la creación de estos sitios es un desperdicio de esfuerzos de los propagandistas. "Es su trabajo. Se les dice que se sienten y escriban estas tonterías sobre mí porque es parte de su trabajo. Eso es lo que hacen los ministerios de seguridad estratégicos o de estrategia, que son siempre los mismos en todo el mundo. No importa dónde estén, no es algo específico de Ucrania", indicó Waters en una entrevista publicada este martes por TASS.

El artista dijo que no iba a gastar energías en refutar las afirmaciones de los responsables de la lista ucraniana. "Y lo que estas personas no se dan cuenta es que viven en un mundo en el que la atmósfera tóxica que se respira, en cada aliento, y en cada página web que navegan en su iPhone o en el periódico, es todo propaganda", indicó el músico, añadiendo que a los propagandistas no les importa la verdad ni la historia.

El sitio web de Mirotvórets acusa a Waters de cometer "actos conscientes contra la seguridad nacional de Ucrania, la paz, la seguridad de la humanidad y el orden internacional, así como otros delitos". De igual forma, fue señalado por supuestamente promover "propaganda antiucraniana" y "atentar contra la integridad territorial de Ucrania", así como por "participar en intentos de legalizar la anexión de Crimea por parte de Rusia".