Así será el castigo para tres oficiales indios que lanzaron por error un misil supersónico hacia Pakistán

Tres oficiales fueron despedidos por la Fuerza Aérea India este martes tras ser encontrados responsables del lanzamiento de un misil BrahMos a territorio pakistaní el pasado marzo, informa Hindustan Times. Una comisión de investigación concluyó que una "desviación de los procedimientos operativos estándar" por parte de los tres militares fue la causa principal del "disparo accidental del misil" y recomendó su despido.

En un comunicado, la Fuerza Aérea India (IAF, por sus siglas en inglés) detalló que "las órdenes de despido se entregaron a los oficiales el 23 de agosto de 2022". El organismo prefirió no revelar los rangos de los tres implicados, sin embargo, varios medios locales reportaron que podría tratarse de un capitán de grupo y dos comandantes de ala o líderes de escuadrón. El director general del Centro de Estudios del Poder Aéreo, el mariscal del aire retirado Anil Chopra, comentó al respecto que "el Gobierno y la IAF han tomado las medidas apropiadas. Fue un incidente grave que exigió una acción dura".

Un misil de crucero supersónico indio BrahMos fue accidentalmente lanzado el 9 de marzo y cayó en territorio de Pakistán. El proyectil no detonó al no tener ojiva y no provocó ningún muerto o herido. Las autoridades indias calificaron el incidente de "profundamente lamentable" y lo atribuyeron a un "mal funcionamiento técnico". A pesar de la explicación dada por el Ministerio de Defensa de India, Pakistán presentó una "fuerte protesta" por la violación de su espacio aéreo por parte de "un objeto volador supersónico" de origen indio.

Pakistán y la India han protagonizado diversos conflictos desde su independencia del Reino Unido en 1947, principalmente por la disputa de la soberanía de la región del Himalaya, la cual está dividida en tres áreas administradas por China, Pakistán y la India.