Madre de un aficionado de Cristiano Ronaldo afirma que recibió una llamada "intimidante" del futbolista

La madre del aficionado de 14 años con autismo a quien el delantero del Manchester United, Cristiano Ronaldo, le golpeó el teléfono, reveló que recibió una llamada "intimidante" del jugador que la dejó llorando.

Sarah Kelly detalló que un día después del partido entre el Everton y el Manchester United del pasado abril, en el cual el futbolista portugués 'abofeteó' el móvil de Jacob Harding al abandonar el campo de juego, un hombre que decía ser el asistente personal de Ronaldo la llamó y le ofreció conocer personalmente a la estrella.

La mujer se negó, pero afirmó, citada por The Mirror, que el hombre le respondió: "¿Sabes quién es Ronaldo?". "Le dije: Claro que sí y la respuesta es 'no'. Colgué y estaba temblando y llorando. Me sentí intimidada. ¿Cómo se atreven?", relató y agregó que recibió otra llamada 2 días después de la misma persona diciéndole que a Ronaldo le gustaría hablar con ella.

El jugador se comunicó, pero Kelly lo describió como "el hombre más arrogante" con el que ha hablado. Asimismo, señaló que Ronaldo le ofreció conocer a su familia y le aseveró que no era un "mal padre".

La mujer contó que el portugués le aseguró que no había hecho nada malo y que nunca había "pateado, matado o golpeado a nadie". Esas palabras encendieron la ira de Kelly y le preguntó si golpear la mano de su hijo y magullarlo contaba como no lastimar a nadie.

Posteriormente, Ronaldo cambió el tono de la conversación y le advirtió que tenía un buen equipo legal, que ganaría y que pelearía hasta el final, agregando que sabía cómo lidiar con los medios.

Tras la llamada, la madre del niño estaba cubierta de lágrimas: "Me hizo cuestionarme a mí misma, como si hubiéramos hecho algo malo". "Me sentí intimidada y furiosa porque le habían dado mi número. Estoy absolutamente disgustada de que se haya salido con la suya", agregó.

Asimismo, denunció que el jugador ni siquiera se ofreció a reemplazar el teléfono roto y dijo que ella y su hijo han sido atacados por 'trolls' que intentan culparlos por el episodio.

En tanto, manifestó que se siente engañada por la Justicia británica, después de que la estrella del Manchester United recibiera una advertencia por el incidente. "Quiero que rinda cuentas por lo que hizo. La única manera de obtener justicia es seguir luchando", concluyó.