"Fue horroroso": dos ex 'conejitas' de Playboy revelan detalles de los abusos sufridos durante su estadía en la mansión

Las ex 'conejitas' de Playboy Bridget Marquardt y Holly Madison revelaron detalles acerca de los abusos que sufrieron durante su estadía en la mansión de Hugh Hefner durante la década del 2000.

"Fue horroroso. Nos dijo que, si no nos gustaba, ya sabíamos dónde estaba la puerta", relataron al canal de YouTube Juici Scoop las dos mujeres, que también habían sido nombradas 'novias oficiales' del fundador de Playboy.

"Siempre supe que la situación estaba muy lejos de ser normal, pero era capaz de justificar el mal comportamiento de Hef y su maltrato hacia mí", admitió Madison. "Siempre culpé de todos los problemas al resto de chicas, porque no nos llevábamos bien, y creía que Hef era el chico bueno. Pero cuando solo quedamos las tres [ella, Marquardt y Kendra Wilkinson], se volvió más agresivo verbalmente y me di cuenta de que el problema era él", agregó.

Asimismo, comentó que, luego de siete años de convivir con el magnate, decidió marcharse de la residencia. "Los primeros dos años luego de irme solo recordaba las cosas positivas, pero más adelante solo podía ver una sonrisa falsa en mi cara en las fotos de aquella época. Era muy desdichada", recordó.

"El consumo de quaalude [un medicamento sedante e hipnótico] estaba a la orden del día entre todas las chicas. Yo no recuerdo muchas cosas porque siempre bebíamos para poder afrontar las relaciones constantes", subrayó Bridget.

En esa línea, denunció que sufrió presiones para participar en un encuentro sexual con Hefner y "otras personas importantes" no reveladas, pero aseveró que no estaba preparada. "Entonces me dijeron que, si no participaba, nunca más me invitarían a fiestas ni a la mansión. Así que observé lo que el resto de chicas hacían y pensé: 'Serán 10 segundos'", relató.