Los asesinos del gángster Whitey Bulger estuvieron 7 minutos en su celda, pero su muerte fue descubierta 2 horas después

Nuevas pruebas presentadas este lunes, durante una audiencia en Florida, señalan que al menos uno de los tres sospechosos acusados del asesinato de James 'Whitey' Bulger sabía con anticipación que el famoso gánster estadounidense sería trasladado a una prisión federal de Virginia Occidental, donde fue encontrado muerto el 30 de octubre de 2018, informó este miércoles AP.

Sean McKinnon fue arrestado el pasado jueves por haber conspirado presuntamente junto con Fotios 'Freddy' Geas y Paul J. DeCologero para matar a Bulger, después de que este ingresara en la cárcel de alta seguridad USP Hazelton. Al momento de su detención, McKinnon se encontraba en libertad supervisada.

La jueza federal adjunta Hanna Nowalk reprodujo una conversación telefónica que McKinnon mantuvo con su madre, justo antes de que el conocido capo de la mafia irlandesa de Boston arribara a dicha prisión. Según Nowalk, McKinnon comentó que los reclusos se estaban alistando para la llegada de una "persona del más alto perfil", a lo que su madre respondió que mejor se mantuviera alejado del criminal, ya que podría verse envuelto "en problemas". "No te preocupes. Oh, no lo planeo", contestó.

La abogada de McKinnon, Chistine Bird, argumentó que dicha llamada no demuestra que este estuviera relacionado con el crimen, a pesar de que su antiguo compañero de celda, 'Freddy' Geas, esté considerado como uno de los autores materiales.

"El hecho de que supiera eso [la llegada de Bulger] en realidad no le dice a la corte que estuvo involucrado en la conspiración", comentó Bird, añadiendo que "toda la unidad [área donde los reclusos son colocados en confinamiento solitario] fue alertada de que Whitey Bulger vendría".

No obstante, Nowalk mostró un video de vigilancia en donde se ve a Geas y DeCologero entrar a la celda de Bulger, mientras McKinnon estaba sentado en una mesa. La jueza precisó que los dos sujetos permanecieron en la celda de Bulger durante unos 7 minutos y que este fue encontrado sin vida en su cama 2 horas después. Con base en el testimonio de un recluso, se piensa que McKinnon actuó como vigilante mientras los otros dos asesinaban al mafioso.

Ante la evidencia, el juez magistrado Philip Lammens decidió que McKinnon permaneciera preso hasta que comience su juicio, por riesgo de fuga. Asimismo, mencionó que el acusado representa un peligro para la sociedad.

Bulger fue capo de la mafia irlandesa de Boston durante las décadas de 1970 y 1980. En el 2013 fue sentenciado a cadena perpetua por 11 asesinatos.