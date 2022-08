Filtran que YouTube censura los contenidos que apoyan a Rusia en el conflicto en Ucrania

Un tutorial para los moderadores de contenido de YouTube que fue divulgado en las redes sociales este martes revela que Google, al que pertenece la plataforma, ha clasificado como "odiosas" o "extremas" varias expresiones relacionadas con el conflicto en Ucrania.

"El contenido de apoyo a Rusia no debe promocionarse o debe eliminarse", escribió el periodista ruso Andréi Guselnikov, que compartió en su cuenta de Telegram seis capturas de pantalla que muestran códigos internos y ejemplos de lo que YouTube considera como contenido inapropiado y puede conllevar el bloqueo o la desmonetización de un canal.

Según las imágenes, la promoción del símbolo 'Z', asociado con las Fuerzas Armadas rusas, la expresión "Estamos con Rusia" o la afirmación de que la OTAN y los Estados occidentales son responsables del conflicto, entre otras, son etiquetadas como contenido 'out of scope', que significa que no debe ser mostrado.

En YouTube también es problemático publicar que Estados Unidos está financiando laboratorios biológicos en Ucrania o que "Ucrania está atacando a su propio pueblo". "Afirmar que las víctimas de los bombardeos son actores y que el propósito de las acciones militares es la desnazificación del Gobierno ucraniano se consideran expresiones de odio", añade el periodista.

Guselnikov explicó que la información fue filtrada por un empleado de la empresa Majorel, contratada por Google para llevar a cabo el control de censura en YouTube. Kamil Kozera, de Polonia, fotografió la pantalla de su ordenador en la que tenía las nuevas reglas de Google referentes a los videos en YouTube dedicados al conflicto. Se reporta que su acción no pasó desapercibida para la compañía y Kozera fue despedido.