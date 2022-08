Desde dentro: historias de mujeres supervivientes de la explotación sexual en España

En España, el primer país de la UE en demanda de prostitución, las redes de trata de seres humanos engañan a miles de mujeres, atrayéndolas con una promesa de una vida mejor y terminan esclavizadas. Un equipo de RT ha llevado a cabo su propia investigación, al hablar con víctimas y quienes luchan contra estas redes.

Mujeres que han sido maltratadas, amenazadas y abusadas, son captadas en sus países de origen por las mafias. Les persuaden, diciéndoles que en España van a tener un futuro mejor. Sin embargo, ahí comienza la pesadilla. Contraen una deuda con las organizaciones criminales para pagar el viaje, pero, al llegar a España, les quitan el pasaporte y el panorama cambia radicalmente.

"Cuando llegas aquí te dicen que a lo que habías venido: o bien a servir en una casa o servir copas, eso no es real. Has venido a prostituirte. Te lo dicen así", indicó David de Diego, inspector jefe de la Brigada Central de Trata de Seres Humanos. "En realidad todo se ciñe al engaño. Tratar de doblegar tu voluntad para sacarte de tu núcleo y llevarte a otro país, hacer algo que no sabes que vas a hacer y cuando te encuentras aquí pues al final es la prostitución", agregó el inspector.

Un delito tipificado a nivel internacional

Las mafias obligan a las mujeres engañadas a ejercer la prostitución para pagar sus deudas. Es una forma de explotación y de esclavitud. Para salir del entramado de los grupos criminales cada persona intenta de todo. Su objetivo, según las víctimas, es ganar el máximo dinero de forma inmediata para saldar lo que deben.

"Por la ansiedad de librarme tanto a mí como a mi familia yo me transforme en la que más se drogaba, la que más bebía, la que más subía con los puteros, porque yo quería librarme de esta gente", relató una de las víctimas, que ha pedido quedar en el anonimato.

Los mayores factores de riesgo para sufrir la explotación sexual consisten en ser mujer, menor de 25 años y haber nacido en países de extrema vulnerabilidad económica. En caso de que intenten huir, las mafias las amenazan con golpearlas o matar a sus familias en el país de origen.

"El día a día de las mujeres que están ahí, que están totalmente invisibles, es un día marcado por la violencia, por la explotación y por la esclavitud, por el miedo a denunciar, por el miedo a las consecuencias que puede tener poner esas denuncias. Estamos hablando de un delito tipificado a nivel internacional", comentó Ana Delgado, trabajadora social de APRAMP, una organización española dedicada al apoyo de las personas que sufren explotación sexual.

En el 2021, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en España a casi 500 mujeres que sufrían explotación sexual. Las fuerzas del orden llevaron a cabo redadas y operaciones para desmantelar a decenas grupos criminales. Según las autoridades, Colombia, Paraguay y Venezuela son algunos de los principales países donde las mujeres son captadas y engañadas.