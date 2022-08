"No había motivo": López Obrador dice que EE.UU. no debió solicitar consultas en el T-MEC por la política energética de México

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró su confianza este jueves en que se resolverá el diferendo con EE.UU. en materia energética, en el marco del llamado a consultas por el acuerdo comercial T-MEC que hizo el Gobierno de Joe Biden.

"Pienso que se puede resolver porque hay voluntad de parte de nosotros y también creo que de parte del Gobierno de EE.UU.", dijo López Obrador durante su conferencia matutina este jueves. Pese a mostrar confianza en que se zanjará el diferendo en la etapa no contenciosa de solución de controversias del T-MEC, el mandatario expresó su rechazo por la solicitud de consulta.

"No se debió de solicitar la consulta, no había motivo. No se informó bien al Gobierno de Estados Unidos", agregó López Obrador.

Preocupación de EE.UU.

El pasado 20 de julio, la representante legal de la Casa Blanca para el T-MEC, Katherine Tai, dio a conocer la solicitud de consulta para revisar si la política energética de México violaba el acuerdo comercial al beneficiar a las empresas estatales Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mientras que "socavaba" a las empresas estadounidenses y la energía producida en EE.UU.

"Hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el Gobierno mexicano para abordar estas preocupaciones, pero lamentablemente las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México", afirmó Tai.

Por su parte, López Obrador afirmó este jueves que previo a la solicitud de consultas, su gabinete se reunió durante dos semanas con ejecutivos de 18 empresas norteamericanas para resolver "caso por caso" las quejas expuestas.

"Se resolvió la mayor parte de los asuntos, no solo eso, se hicieron compromisos de inversión por 25.000 millones de dólares", dijo el mandatario.

Lo que sigue

A partir del inicio de consultas, México y EE.UU. tienen 75 días para solucionar la controversia. En caso de no llegar a un "acuerdo mutuamente satisfactorio sobre la correcta aplicación e interpretación de estas disposiciones", el Gobierno de Biden podrá solicitar el establecimiento de un panel para que decida sobre este asunto.