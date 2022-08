Novak Djokovic anuncia que no participará en el US Open

El tenista serbio Novak Djokovic anunció este jueves que no participará de la próxima edición del US Open debido a que las leyes sanitarias de EE.UU. impiden que ingresen al país visitantes que no están vacunados contra el covid-19.

"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el US Open", escribió el deportista en su cuenta de Twitter. "Me mantendré en buena forma y con espíritu positivo y esperaré una oportunidad para volver a competir. ¡Nos vemos pronto, mundo del tenis!", agregó.

El US Open será el segundo Grand Slam que Djokovic se perderá en 2022, después de que fuera deportado de Australia a principios de año debido a su posición de no vacunarse contra el coronavirus.