VIDEO: Graban a un empleado de la Embajada de EE.UU. en Moscú muy ebrio deambulando por las calles

Un empleado de la Embajada de EE.UU. en Moscú estaba tan embriagado cuando volvía al Consulado este jueves, que el video de sus aventuras etílicas se hizo viral en medios rusos, e incluso provocó una reacción cómica por parte de la Cancillería rusa.

El video, grabado por cámaras de vigilancia, muestra a Navarro Nicholas Stormy, un exmarine del Ejército estadounidense, que actualmente trabaja como oficial de seguridad en la Embajada, dirigiéndose muy ebrio, de madrugada, al edificio de la misión diplomática con gran dificultad. Le costaba mantenerse en pie y se caía constantemente.

Al final, el funcionario fue visto por un policía de la capital rusa, que lo acompañó hasta la Embajada.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso reaccionó al incidente. En su cuenta de Twitter publicó un video, acompañado por la canción 'In The Army Now'.

"Pedimos al Departamento de Estado que pague más a los empleados de la Embajada de EE.UU. en Moscú por sus insoportables condiciones de trabajo. Luchar contra nosotros es agotador", reza el mensaje de la publicación.