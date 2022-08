Novak Djokovic cancela su participación en el Abierto de EE.UU. al no poder viajar a Nueva York

Novak Djokovic anunció este jueves en sus redes sociales que no viajará a Nueva York para participar en el Abierto de EE.UU. El tenista serbio no puede ingresar a territorio estadounidense al no estar vacunado contra el covid-19.

"Lamentablemente, esta vez no podré viajar a Nueva York para el Abierto de EE.UU. […] ¡Buena suerte a mis compañeros jugadores! Me mantendré en buena forma y con un espíritu positivo, y esperaré la oportunidad de competir nuevamente. ¡Hasta pronto, mundo del tenis!", escribió el deportista en Twitter.