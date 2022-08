Acusan al excampeón de boxeo George Foreman de abusar sexualmente de dos menores de edad

El exboxeador estadounidense George Foreman ha sido acusado por dos mujeres de agresión sexual, de acuerdo con una demanda presentada este miércoles en el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles (California, EE.UU.), informó The New York Times.

De acuerdo con los documentos judiciales, el doble campeón de los pesos pesados presuntamente habría obligado a las demandantes a tener relaciones sexuales con él en la década de 1970, cuando aún eran menores de edad. Aunque en la causa no se nombra a Foreman, se describe al abusador como el exboxeador profesional que derrotó a Joe Frazier en 1973.

En un comunicado a ABC News, Foreman, de 73 años, niega "categórica y rotundamente" las acusaciones, que las califica de "mentiras sin fundamento", y asegura que ambas mujeres han tratado de extorsionarlo en los últimos seis meses. Además, informó que trabajará con sus abogados para defenderse y "exponer completa y verazmente" a sus acusadoras. "No busco peleas, pero tampoco huyo de ellas (…) El orgullo que siento por mi reputación significa tanto para mí como mis logros deportivos, y no me dejaré intimidar por amenazas", resaltó.

Esta demanda se presenta bajo una ley temporal en California de 2020, que finaliza el 31 de diciembre de este año, la cual permite a las víctimas de abuso sexual infantil presentar reclamaciones civiles sin importar cuánto tiempo hace que ocurrieron los hechos.