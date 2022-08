Descubren cámaras de vigilancia ocultas en el baño de mujeres en un casino de México

Un casino del estado mexicano de Yucatán fue cerrado este miércoles por las autoridades debido a la existencia de cámaras ocultas en el baño de mujeres, lo cual se descubrió tras una inspección motivada por una denuncia anónima, informa El Universal.

De acuerdo con el portal El Yuca Cabezón, que recibió y publicó la denuncia en su cuenta de Facebook (red social propiedad de Meta, calificada como organización extremista en Rusia, donde está prohibida), un extrabajador del casino Winpot, ubicado en la ciudad de Mérida, se percató de cámaras de vigilancia ocultas mientras trabajaba en el establecimiento, pero cuando intentó hablar con la gerencia al respecto, fue despedido.

Clausuran Casino que grababa a mujeres en el baño Personal de Protección Civil clausuró de manera temporal el casino Winpot, ubicado en Plaza Las Américas, al poniente de la ciudad.Conoce más 👉🏼 https://t.co/9KAbo6cMOjpic.twitter.com/tZjC6TMRxw — Yucatán Ahora (@yucatanahora) August 25, 2022

"Yo estando trabajando en el casino Winpot Mérida me di cuenta que en el baño de damas clientas había una cámara oculta, lo cual no me pareció e inmediatamente se lo hice saber al gerente, de nombre Juan Manuel V. Z.", escribió el denunciante anónimo, añadiendo que el sistema también envía los videos, en los que se ve a "varias personas que sin saber que son grabadas se tienen confianza hasta de levantarse la ropa".

Añadió que cuando su jefe le declaró que se trataba de una zona común y "estaba permitido por temas de seguridad", siguió insistiendo en que la cámara debería ser visible y tener un cartel que diga que 'se está grabando en el lugar', tras lo cual fue despedido.

El mismo día, agentes de la Policía Estatal de Investigación (PEI) acudieron a inspeccionar las instalaciones del casino. Después de obtener la autorización, entraron al baño y confirmaron que había cámaras de vigilancia ocultas.

Finalmente, las autoridades exigieron a los gerentes que retiraran las cámaras y el establecimiento fuer cerrado por infracciones en materia de Protección Civil.