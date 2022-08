"Occidente contra el resto del mundo": cómo está cambiando la política internacional en 2022

La revista analítica Rusia en la Política Global habló con Kanwal Sibal, diplomático y exembajador de la India en Moscú, que considera una simplificación la manera que tiene Occidente de intentar presentar como "una lucha entre democracias y autocracias" la época actual de desarrollo del sistema internacional.

"No existe ninguna lucha entre democracias y autocracias, como dice Occidente. Eso es una simplificación enorme. La mayor parte del mundo no occidental no son autocracias, simplemente viven de acuerdo con sus principios. Por lo tanto, la descripción correcta de lo que está ocurriendo no es democracias contra autocracias, sino Occidente contra el resto del mundo", subraya Sibal.