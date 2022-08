Los aviones militares bielorrusos están capacitados para llevar armas nucleares

Los bombarderos bielorrusos han sido modificados para poder portar armas nucleares, dijo el mandatario del país, Alexánder Lukashenko.

"[Los países occidentales] Deben entender que si aumentan las tensiones no les salvará ningún helicóptero o avión", destacó Lukashenko este viernes a la agencia de noticias bielorrusa Belta. "Hace tiempo Putin y yo señalamos en San Petersburgo que modificaríamos aviones bielorrusos para que pudieran llevar armas nucleares", recordó el presidente, que agregó que todo ya "está listo".

Lukashenko también advirtió a Occidente y en particular a su vecina Polonia de no emprender ninguna provocación contra Minsk. "Los militares [polacos] lo entienden perfectamente: no se pueden agravar las relaciones con Bielorrusia porque eso significa agravar las relaciones con el Estado de la Unión, que posee armas nucleares", agregó, en referencia a la entidad supranacional formada por su país y Rusia. "Si empiezan a crear problemas, [...] la respuesta será inmediata", señaló.

Las declaraciones de Lukashenko llegan después de que el 22 de agosto se anunciara una nueva etapa de la operación 'Resolución atlántica' del Ejército de EE.UU. En esta nueva fase se prevé el redespliegue de unidades de la aviación norteamericana a Alemania y Polonia.