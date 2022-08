El papa Francisco promete visitar Corea del Norte si recibe la invitación

El papa Francisco podría visitar Corea del Norte si recibe una invitación oficial de Pionyang, recoge la cadena surcoreana KBS.

"Cuando me inviten, o sea, invítenme, por favor, no diré que no", dijo el sumo pontífice durante una entrevista este viernes. "El objetivo [de la visita] es la fraternidad", agregó.

No es la primera que Francisco, que trata de actuar como intermediario entre Corea del Norte y Corea del Sur, expresa su deseo de visitar Pionyang. Sin embargo, el viaje planteado para el 2018 fracasó tras los intentos infructuosos de entablar negociaciones con los líderes de ambas naciones.