Un secuestrador intenta raptar una niña de 6 años, pero ella logra escapar (VIDEO)

"Ese tipo pasó y me tocó. Me jaló", asegura la pequeña, que gracias a su rápida reacción salió ilesa.

Una niña de seis años identificada como Ken'Adi Nash logró escapar de un hombre que intentó raptarla a las afueras de su casa en la ciudad de Hamilton, en Ohio (EE.UU.). El incidente quedó registrado por una cámara de seguridad de la vivienda de la infante, quien había salido a arrojar basura a un contenedor cercano cuando fue tomada de la mano a la fuerza por un hombre que pasaba.

En las imágenes se ve cómo la niña se resiste y comienza a gritar mientras es jalada por el desconocido, que desiste, la suelta y continúa caminando. "Ese tipo pasó y me tocó. Me jaló (…) Simplemente me soltó porque grité", contó Ken'Adi en una entrevista este viernes.

Una vez que escapó, la pequeña corrió a su casa y explicó lo sucedido a su padre, Ricky Nash, quién salió en su coche para intentar atrapar al presunto secuestrador mientras informaba a la Policía.

"Lo perseguí como si tuviera a mi hija. No quería que él pudiera secuestrar a otro niño", relató el señor Nash. Finalmente, las autoridades lograron arrestar al delincuente, identificado como Deric McPherson, de 33 años, y lo acusaron de secuestro y apropiación indebida.

La familia de Ken'Adi afirma que les ha enseñado a sus cuatro hijas cómo reaccionar y enfrentar a un atacante. Al respecto, Callahan Walsh, del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, cree que la respuesta de la niña fue la correcta. "Estaba pateando, gritando, alejándose. Es exactamente lo que les enseñamos a los niños cuando un posible secuestrador intenta agarrarlos", comentó el experto, subrayando que en más de 80 % de los casos que analiza su organización, esa actitud proactiva de los menores es la que les ha permitido escapar.