Restablecen los azotes en las escuelas de un distrito estadounidense

El castigo corporal volverá a ser posible este año en las aulas de un distrito escolar estadounidense para cualquier alumno cuyos progenitores estén de acuerdo con la medida.

La junta escolar de Cassville, en Misuri, aprobó en junio recuperar los castigos físicos, después de que la práctica fuera abandonada en 2001. Esta semana, las autoridades notificaron a los padres sobre la nueva política y entregaron formularios para que firmaran su consentimiento, informó AP este viernes.

El castigo físico solo se aplicará cuando no funcionen otras formas de disciplina, como las suspensiones o los avisos, y únicamente se podrá llevar a cabo con el permiso de la dirección del centro educativo. No se predeterminó una forma concreta de infligir el castigo, pero sí se acordó que "no está permitido golpear a un estudiante en la cabeza o la cara", y que los golpes deben propinarse sin ninguna "posibilidad de lesión o daño corporal".

Por su parte, la superintendente Merlyn Johnson aseguró que la decisión se tomó después de que una encuesta anónima revelara que tanto padres como alumnos y profesores estaban preocupados por la disciplina escolar. "Hay personas que realmente nos lo agradecen", dijo. "Sorprendentemente, los que están en las redes sociales probablemente se horrorizarían al escucharnos decir estas cosas, pero la mayoría de las personas con las que me he encontrado me han apoyado", agregó.

Sin embargo, Richard Wexler, el director ejecutivo de la Coalición Nacional para la Reforma de la Protección Infantil, manifestó que se trata de "una práctica absolutamente terrible". "No hay necesidad de que un maestro o un administrador golpee o agreda físicamente a un niño", comentó, agregando que dicha práctica "no castiga", sino que "traumatiza", recoge Reuters.

El castigo corporal fue ampliamente utilizado en las escuelas estadounidenses durante el siglo XIX y principios del XX, pero la medida fue disminuyendo en las últimas décadas. En 1977, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó que el castigo corporal en las escuelas era constitucional y otorgó a los estados el derecho a decidir por sí mismos si lo quieren mantener. Desde entonces, la mayoría de los estados prohibieron esta práctica.