Conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación termina sin resultado

Los participantes de la 10.ª Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) no lograron adoptar un documento final este viernes, constató el presidente de la conferencia, el embajador de la ONU Gustavo Zlauvinen.

"Desgraciadamente, esta conferencia no fue capaz de lograr el consenso", destacó Zlauvinen. Agregó que, pese a las intensas consultas, una parte sustantiva del documento final no fue acordada.

El proyecto inicial incluyó varias partes politizadas. Por ejemplo, se condenaron "la interferencia de los representantes rusos en el funcionamiento [de la central nuclear de Zaporozhie] y los esfuerzos para ampliar el control de la Federación de Rusia sobre la central". Estas declaraciones fueron una de las causas principales por las que el documento no fue adoptado. Sin embargo, el vicedirector del Departamento de no proliferación y control de armamentos de la Cancillería rusa, Ígor Vishnevetskii, subrayó que Rusia no fue el único país que puso objeciones al documento.

El TNP, adoptado en 1968, y en vigor desde 1970, es la base del régimen global de no proliferación de armas nucleares. Las conferencias de revisión del Tratado tienen lugar cada 5 años.