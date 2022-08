La 'tiktoker' Gabbie Hanna preocupa a sus fans acerca de su salud mental tras inundar la red con publicaciones alarmantes

Los seguidores de Gabbie Hanna están preocupados por la salud mental de la 'tiktoker' debido a las publicaciones que hizo esta semana en la red social. La 'influencer' estadounidense, que cuenta con más de 7,5 millones de 'fans' en TikTok, llegó a publicar en su cuenta 100 videos de sí misma en un solo día.

Los clips muestran a Hanna en su casa riendo, llorando, gritando histéricamente, a veces declarándose la persona más inteligente del mundo e incluso afirmando que es una deidad. Este jueves, la 'tiktoker' aseguró que "papá", es decir, Dios, "simplemente me pidió que les dijera que ya no tengo acceso a mi Instagram y Twitter porque no lo quiero".

En uno de los videos, Hanna instó a sus seguidores a "tener cuidado con su gramática y ortografía" porque "cada símbolo que se escribe tiene poder", mientras que en otro declara lo siguiente: "El cielo está en la Tierra, puede creerlo o no, pero si lo cree, sería muy tonto si no se lo dijera a todos los que conoce con alegría. Jesús está literalmente aquí. O no. Usted elige, supongo". Asimismo, la influenciadora hizo comentarios que fueron calificados por los usuarios de la plataforma como racistas y transfóbicos.

Otra de sus publicaciones muestra como la estrella de las redes sociales deja entrar a su casa a un supuesto extraño. Según señala en la grabación, el hombre le dijo que "se sentía perdido" y "pidió usar el baño". "Si me iba a atacar, gracias, Dios mío, por darme el honor de recibir esa bala. Mi fe en ti, mi Señor, es la razón por la que siempre mostraré bondad a un extraño", escribió Hanna acerca de la 'visita'. Posteriormente, al parecer, Hanna permitió a otras personas aparentemente desconocidas acudir a su vivienda.

Preocupación de los seguidores y visita de la Policía

El contenido y la cantidad de las publicaciones hicieron sonar las alarmas entre los seguidores de la 'influencer', y desataron una discusión sobre la responsabilidad que tienen los espectadores y las plataformas de actuar en caso de detectar que alguien experimenta una crisis de salud mental. "[TikTok] ¿cuándo van a dejar de permitir que Gabbie Hanna publique? ¿Hasta dónde tiene que llegar esto antes de que intervengan?", preguntó un usuario de Twitter, sin recibir respuesta alguna por parte de la red social.

Algunos decidieron tomar la iniciativa frente a la situación y aseguraron en comentarios que llamaron a la Policía para pedir que acudieran a la casa de Hanna o incluso ellos mismos se presentaron en su domicilio.

En medio de la polémica, la 'tiktoker' reveló que había sido "esposada y detenida por cinco oficiales que irrumpieron en [su] casa". "Casi todos los oficiales me preguntaron una y otra vez, 'la razón por la que estamos aquí es que tenemos que asegurarnos de que no quieres lastimar a nadie ni a ti misma'. Y yo solo me río y digo: 'No, no quiero lastimar a nadie'", afirmó Hanna en un video publicado el jueves por la tarde. "Luego enviaron a dos especialistas de evaluación psicológica que casi me arrastran a un hospital, pero afortunadamente soy inteligente, educada, amable y valiente", agregó.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que sus agentes realizaron un control de bienestar este miércoles en la zona donde reside Hanna, sin proporcionar el nombre de la persona que fue evaluada. Sin embargo, "ella no cumplía con los requisitos" para ser objeto de una detención psiquiátrica involuntaria, señaló el vocero.

A su vez, la hermana de la celebridad, Cecilia Hanna, instó a los internautas a ocuparse de sus propios asuntos, "independientemente del nivel de preocupación". "Obviamente somos conscientes [de la situación] y hacemos lo que podemos", aseguró.