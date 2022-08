J.K. Rowling explica las razones de su ausencia en un especial de 'Harry Potter'

La escritora británica J.K. Rowling reveló este sábado las razones de su ausencia en el especial 'Harry Potter: Regreso a Hogwarts', estrenado el pasado el 1 de enero en la plataforma HBO Max.

El programa dedicado al vigésimo aniversario de la película 'Harry Potter y la piedra filosofal' no contó con la presencia de la escritora, aparte de imágenes de archivo antiguas, lo que provocó rumores de que no se había pedido a Rowling que participara en el proyecto por sus declaraciones sobre las personas transgénero.

No obstante, Rowling afirmó que rechazó la invitación. "Me pidieron que participara y decidí que no quería ser parte de eso. Se trataba de las películas, no de los libros", reveló en The Graham Norton Radio Show. "Así que nadie dijo que no [lo hiciera]. [...] Me pidieron que lo hiciera y decidí no hacerlo", agregó.

Durante la entrevista Rowling también habló sobre las redes sociales, advirtiendo que estas son "un regalo para las personas que quieren comportarse de manera maligna".

A mediados de mes la autora recibió un comentario amenazante en Twitter, luego de manifestar su apoyo al escritor Salman Rushdie, quien sufrió un ataque con cuchillo el 12 de agosto durante un evento en Nueva York.

"Noticias horribles. Me siento muy mal en este momento. Que estés bien", expresó Rowling en relación al incidente con Rushdie. Horas después, un usuario, identificado en la red social como Meer Asif Aziz, comentó al hilo del tuit: "No te preocupes, tú eres la siguiente".

