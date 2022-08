Hungría no está dispuesta a negociar ninguna sanción que afecte al suministro del petróleo y del gas rusos

"Debe quedar claro que, ni hoy ni en un futuro previsible, Europa no dispone de ninguna nueva fuente de energía", dijo el canciller húngaro, Peter Szijjarto.

El ministro de Relaciones Exteriores de Hungría, Peter Szijjarto, afirmó que Budapest no está dispuesto a negociar ninguna sanción que afecte al suministro de petróleo y de gas natural. Según indicó este sábado, "sin fuentes de energía rusas no hay seguridad energética europea".

"Debe quedar claro que, ni hoy ni en un futuro previsible, Europa no dispone de ninguna nueva fuente de energía", reiteró el canciller, señalando que la situación no cambiará "mientras no sea posible transportar gas natural en un tren o en una mochila".

En este contexto, Szijjarto aseguró que los húngaros "tenemos y tendremos energía que podemos utilizar para el normal funcionamiento del país". "Tenemos nuestra propia política exterior, de base nacional y no dictada por los centros de poder" añadió. El jefe de la diplomacia húngara dijo que su país "constantemente" se enfrenta a "chantajes políticos" por defender sus "intereses nacionales", ya que "el 'mainstream' quiere mantener la apariencia de que tiene razón, por lo que presiona a quienes dicen la verdad", recogen los medios locales.

El ministro remarcó que las dificultades económicas que están experimentando muchos países se deben tanto al conflicto en Ucrania en sí como a "las respuestas a sanciones en gran medida defectuosas". Esta situación ha provocado que en el mundo empiece una "inflación elemental" que puede causar una recesión global, afirmó.

Sin embargo, de acuerdo a Szijjarto, Hungría no se encuentra en la misma situación porque sus autoridades "llevan mucho tiempo llamando a los problemas por su nombre", además de que "nombran claramente los intereses nacionales y no tienen miedo de actuar de acuerdo con ellos".