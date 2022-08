La libra esterlina cae casi hasta su mínimo de 1985

El tipo de cambio de la libra esterlina descendió hasta el punto más bajo desde el año 1985. La moneda británica está comercializándose a 1,18 dólares, solo 4 centavos por encima del nivel de 1985, informa Bloomberg.

La caída está provocada por la inflación récord, que ya está en el nivel del 10,1% y, según vaticina Citigroup, podría llegar al 18% a finales de año. Analistas financieros pronostican que no será la última: "¿Será un descenso más? Sí, absolutamente", destacó Geoff Yu, consultor de divisas superiores en el banco New York Mellon Corp. "Aunque la situación mejore, la libra esterlina no podrá regresar al nivel pasado de 1,40 o 1,45 dólares", añadió.

La inflación creciente y la caída de la divisa han obligado al Banco de Inglaterra a endurecer su política monetaria. Los tipos de interés podrían subir al 4,25%, el nivel más alto desde la crisis económica del 2008. Sin embargo, como opina Kit Juckes, consultor de divisas en la sucursal londinense de la entidad Société Générale, endurecer la política monetaria no será suficiente para mantener el tipo de cambio de la libra a flote, dada la elevada inflación.