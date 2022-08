Un argentino abandona a su madre en silla de ruedas en un bar y se niega a regresar por ella

Un hombre abandonó este viernes a su madre en silla de ruedas en un bar de la ciudad de Rosario, Argentina, y se negó a regresar por ella.

Según recoge el periódico La capital, el sujeto la ubicó en una mesa del establecimiento, le pagó el almuerzo y se retiró sin mediar palabra.

Al pasar las horas, el personal del bar comenzó a preocuparse por la situación de la anciana de 68 años que nadie iba a buscar, por lo que intentó comunicarse de alguna manera con el hijo.

Sin embargo, obtener información del individuo no fue tarea fácil, ya que los datos que aportaba la mujer eran confusos, aunque finalmente se consiguió el número de teléfono y fue contactado.

"Llamé al hijo y me dijo que con 35 años ya había hecho demasiado por su madre, que la sacara y la dejara en la puerta del bar porque él no iba a hacer más nada por ella", relató el propietario del bar, citado por el medio. "Las dos veces que hablé me dijo que la dejara en la calle", agregó, destacando que también le comunicó que no lo iba a atender nuevamente porque "había cerrado la historia" con su madre.

Se reportó el episodio a la Policía e intervinieron varios organismos públicos para que la mujer fuera ingresada a un policlínico y reciba asistencia médica en el caso de ser necesaria. Posteriormente, personal municipal se contactó con el hijo, que alega que no puede hacerse cargo de su madre debido a que la mujer padece problemas de salud mental.