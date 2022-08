Reportan que Rusia planea la venta de bonos en yuanes

Moscú reanudará el próximo mes la venta de bonos soberanos tras una pausa de seis meses, mientras busca que la deuda denominada en yuanes también contribuya a la recuperación del mercado ruso, informa Bloomberg, citando fuentes familiarizadas con el asunto.

La venta bonos en rublos, conocidos como OFZ, podría reanudarse con pequeñas ofertas en la segunda mitad de septiembre, algo que a finales de junio también confirmó el viceministro de Finanzas del país, Timur Maksímov. El Gobierno ruso frenó las subastas de bonos a principios de febrero "debido al aumento de la volatilidad en los mercados financieros" al cumplir menos de una quinta parte de su plan de pago de bonos del primer trimestre.

De acuerdo con una de las fuentes, tras la reanudación de la venta de deuda en rublos, se anunciará un plan de pago de bonos para las próximas subastas. Anteriormente, el Ministerio de Finanzas comunicó que podría reiniciar las subastas con ventas iniciales por un monto de 10.000 a 30.000 millones de rublos (164 millones a 492 millones de dólares).

Reorientación hacia China

Al mismo tiempo, Moscú cuenta con un aumento gradual de los instrumentos de deuda en yuanes y busca reorientar hacia China sus mercados afectados por las sanciones occidentales. No obstante, los informantes indicaron que no será un proceso rápido y el debut de los bonos en yuanes en el mercado ruso no se producirá este año.

Cabe destacar que Polyus, el mayor productor de oro de Rusia, y el gigante del aluminio Rusal ya han empezado a realizar transacciones en yuanes en el mercado local. El medio, por su parte, recalcó que el volumen de operaciones entre el rublo ruso y la moneda china se ha multiplicado por más de 40 en la Bolsa de Moscú desde principios de año.

Asimismo, una de las fuentes señaló que, si bien Moscú preferiría el apoyo formal del Gobierno chino para la emisión de bonos en yuanes, e incluso podría haber oportunidades para conversaciones en los próximos meses, lo más probable es que el Ministerio de Finanzas ruso busque ventas más pequeñas dirigidas exclusivamente a los actores locales que buscan oportunidades para colocar cantidades crecientes de sus fondos en la moneda asiática.

Con los cientos de millones de dólares procedentes cada día de los ingresos por la venta de productos energéticos, el Gobierno ruso no tiene necesidad de pedir préstamos ahora, y las ventas de bonos en yuanes servirían únicamente como punto de referencia para las empresas que buscan ingresar al mercado, sostuvieron.