"Estoy harto de que maten a gente todos los días": Ozzy Osbourne quiere irse de EE.UU. y volver a Inglaterra

"No son los Estados Unidos de América en absoluto. No hay nada unido en él", enfatiza Sharon, la esposa del músico, que comparte su opinión sobre el país.

John Michael Osbourne, fundador de la banda de heavy metal Black Sabbath, conocido como Ozzy Osbourne, ha confesado en una entrevista con el diario británico The Guardian publicada este domingo que quiere irse de EE.UU. y volver a Inglaterra.

"No quiero morir en América. [...] Soy inglés. Quiero volver. Pero, dicho esto, si mi mujer dijera que tenemos que ir a vivir a Tombuctú, yo iría", puntualizó.

Una de las razones con las que el rockero argumenta su deseo de mudarse es la alta tasa de tiroteos en el país norteamericano. "Todo es jodidamente ridículo allí. Estoy harto de que maten a gente todos los días. Dios sabe cuántas personas han sido disparadas en tiroteos en escuelas", se lamentó.

Su esposa Sharon apoya la idea, debido a que el país "ha cambiado drásticamente". "No son los Estados Unidos de América en absoluto. No hay nada unido en él. Es un lugar muy extraño para vivir ahora mismo", enfatiza. Asimismo, descarta que la futura mudanza esté relacionada con la salud de Osbourne, que padece la enfermedad de Parkinson. "Sabía que la gente iba a pensar eso. No es así", acentúa.

La pareja ha puesto en en venta su mansión en el vecindario Hancock Park de Los Ángeles (California) por 18 millones de dólares. En Inglaterra, los Osbourne planean residir en la enorme casa que tienen en el condado de Buckinghamshire.