Paraguay veta un proyecto de ley que busca regular las criptomonedas

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, vetó "totalmente" este lunes un proyecto de ley que busca regular el minado y las actividades comerciales que involucran activos digitales, informa la prensa local.

En el decreto firmado por Benítez se señala que "la propuesta legislativa pretende, en resumidas cuentas, reconocer a la minería de criptoactivos como una actividad industrial", pero que tal actividad "se caracteriza por su alto consumo de energía eléctrica, con uso intensivo de capital y escasa utilización de mano de obra". Debido a que "no genera un valor agregado", corresponde considerarla como una actividad de consumo electrointensivo y no de consumo industrial.

Además, en el decreto se menciona la postura del Ministerio de Industria y Comercio, que subraya que la política pública debe orientar sus esfuerzos a garantizar que el acceso a la energía esté disponible para todos los paraguayos, además de impulsar proyectos que generen fuentes de trabajo.

El consumo de electricidad sería tan alto, que si Paraguay quiere intensificar hoy en día la criptominería, "en los próximos cuatro años se verá forzado a importar energía eléctrica", alerta el Ministerio.

Por su parte, el Banco Central del Paraguay, que desde el principio se opuso al proyecto de ley, puntualizó que las criptomonedas "no están respaldadas por ninguna autoridad monetaria y, por tanto, su custodia no está supervisada", además de que "no cumplen funciones básicas del dinero y constituyen inversiones de alto riesgo".

El proyecto de ley, que había sido aprobado a finales de mayo por la Cámara de Diputados de Paraguay, pasará nuevamente a discusión para decidir si se acepta o no el veto del presidente.