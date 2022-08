Una mujer embarazada se niega a pagar una multa de tránsito alegando que su feto es un ser vivo

Brandy Bottone, una mujer embarazada de Texas, EE.UU., que hace un mes recibió una multa de tráfico por conducir sola en un carril de alta ocupación —destinado a vehículos en el que viajan dos o más personas—, ha vuelto a cometer la misma infracción, ya que sigue convencida de que su bebé todavía no nacida cuenta como una pasajera, lo que le permitiría utilizar la autopista legalmente.

Bottone alegó que, según la nueva ley de aborto de Texas, su feto se considera como otra persona, por lo que ella no estaba infringiendo ninguna normativa y no tiene que pagar la multa, recoge The Dallas Morning News.

Su citación de tráfico finalmente fue desestimada a principios de agosto sin una audiencia judicial.

La Fiscalía del condado de Dallas (Texas) pidió que se desestimara la multa explicando que, con la nueva legislación estatal sobre el aborto, un feto es un ser humano vivo, así que las cuestiones legales al respecto están aún por determinar. Se espera que la autoridad competente lo aclare en la sesión del próximo año.

A principios de este mes, Bottone, según reveló en una entrevista concedida el pasado domingo, recibió una segunda multa por la misma infracción en el mismo lugar. Además, señaló que no había hecho pública su nueva citación hasta ahora por recomendación de su abogado y agregó que no se había programado una audiencia sobre el reciente caso.

La mujer afirma que con su acción no trataba de demostrar que está en lo cierto, sino que simplemente quería llegar a su destino. Debido a que el asunto está sin resolver, la conductora cree que todavía tiene derecho a manejar por un carril de alta ocupación.

"Nadie responde si está bien o mal. Lo han desestimado. ¿Por qué tengo que cambiar de opinión?" sostuvo Bottone. "No hay respuesta a la pregunta. ¿Lo entendí bien o mal?" concluyó.