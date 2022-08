El jefe de Gobierno de Buenos Aires incumple la orden de retirar a los policías de la casa de Cristina Fernández y apelará el fallo

La seguridad de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en un nuevo motivo de disputa, en medio de la fuerte tensión política que prevalece en el país por el juicio en el que se le acusa de corrupción y que ha provocado masivas manifestaciones de apoyo por parte de sus seguidores.

El lunes por la noche, el juez Roberto Gallardo ordenó que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires se retire de inmediato de los alrededores de la casa de la expresidenta al considerar que la custodia corresponde al Gobierno nacional del que forma parte Fernández de Kirchner.

"La custodia de la persona y domicilio de la vicepresidenta están a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales. La fuerza federal (...) será la habilitada para determinar, en función de las eventualidades específicas, el radio territorial de cobertura y las modalidades que asuman los operativos de prevención y/o contención en su caso", señaló el magistrado.

Esta fue la respuesta judicial a una serie de amparos que interpusieron dirigentes peronistas que denunciaron las represiones policiales que padecieron durante el fin de semana los simpatizantes de la vicepresidenta.

Sin embargo, el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró que el juez es kirchnerista y advirtió que apelará la decisión judicial y mantendrá a los elementos policiales que forman parte de un operativo que incluye la filmación de las protestas, carros hidrantes, vallas y gases lacrimógenos.

"No tiene ninguna competencia sobre el tema", afirmó al descalificar al juez, a pesar de que uno de sus discursos permanentes es que respeta a la Justicia.

"Dictó un fallo en el que intenta, de forma muy confusa, ordenarnos que liberemos la calle, nos ordena que no nos ocupemos más de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires, que es una responsabilidad constitucional y con todos los vecinos, vamos a apelar", añadió.

Peleas

La crisis política comenzó la semana pasada, cuando los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron una pena de 12 años de prisión en contra de la vicepresidenta, así como su inhabilitación para volver a ocupar cargos públicos, en el marco del juicio que enfrenta y en el que está acusada de presunta corrupción.

En respuesta, los militantes kirchneristas comenzaron a manifestarse a diario por la noche frente al edificio en donde vive Fernández de Kirchner, y que está ubicado en Recoleta, un barrio de clase alta que históricamente es antiperonista.

El sábado, la zona amaneció con vallas y cientos de policías. El jefe de Gobierno se justificó con el argumento de que estaba "cuidando a los vecinos" que se habían quejado de las movilizaciones. Desde el peronismo le recordaron que el derecho a la protesta social está consagrado en la Constitución.

La tensión se exacerbó durante todo el día. Ya por la tarde, algunos manifestantes lograron tirar vallas, a lo que la Policía de Buenos Aires, que es conocida por la violencia con la que actúa, respondió con una represión.

El saldo fue de una decena de policías y manifestantes heridos, más algunos dirigentes detenidos, entre ellos algunos diputados que fueron liberados después de un par de horas.

Cruces

Además, se viralizaron videos que demostraron que los policías filmaban a los militantes para identificarlos, que sabían quiénes eran dirigentes o tenían cargos públicos y también los acosaban. Entre ellos está Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta.

Hay incluso casos más extremos en los que se ve cómo le echan gases lacrimógenos directo al rostro a una señora mayor que solo está caminando y aplaudiendo.

A pesar de las pruebas, el jefe de Gobierno y todos los dirigentes de la coalición conservadora Juntos por el Cambio, en la que participa el expresidente Mauricio Macri, insisten en que los "violentos" son los peronistas.

"Nosotros siempre lo dejamos claro: la violencia es el límite, y nunca se la combate con más violencia. El Kirchnerismo incita a esto, por eso tenemos que tener paciencia y templanza para aislar a los violentos, y mostrarles que no es el camino", aseguró Rodríguez Larreta, quien es uno de los principales precandidatos de la derecha a las presidenciales de 2023.

Antes, la vicepresidenta ya había reiterado sus críticas al operativo y al jefe de Gobierno. Se refirió, en concreto, a las críticas que Rodríguez Larreta recibió dentro de su propia coalición, en especial por parte de Patricia Bullrich, quien también busca la candidatura presidencial y aprovechó para denostar a su rival.

"Si al jefe de Gobierno lo pinchan (molestan) y le dicen que no tiene carácter y sale la otra a chicanearlo (provocarlo) por televisión, entonces manda camiones a mi casa. Que no sea ridículo, así no se demuestra la autoridad", señaló la expresidenta.

