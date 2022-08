El canciller alemán evita responder si se plantea imponer impuestos a los beneficios de las eléctricas

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, ha evitado responder a la pregunta de si se plantea imponer impuestos a los beneficios de las eléctricas en el país, durante una rueda de prensa conjunta con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, celebrada este martes en el palacio de Meseberg, en Brandeburgo.



"En Alemania estamos haciendo el tercer paquete de ayudas y ya trabajamos en ello de manera muy diligente y meticulosa", declaró. "Lo organizamos en un momento muy temprano y, por lo tanto, tenemos unas conversaciones muy fiables", añadió.

En este sentido, indicó que están preparando todo lo que existe en el espacio político para una coalición democrática con el objetivo de presentar una serie de medidas de ayuda que concedan alivio a los ciudadanos de su nación.

"A una gran velocidad hemos tomado decisiones con un largo alcance a saber para decir urgentemente que hemos puesto en marcha lo necesario y que seguiremos haciéndolo para lograr superar bien el invierno que nos espera", continuó, en relación con la formación de los precios de la energía.

"No tiene sentido"

Scholz señaló que no pueden decir que lo han resuelto todo, pero sí que ya están muchísimo más relajados ante la situación actual, detallando que tienen claro lo que pueden poner a disposición en cuanto a la producción energética para evitar una formación excesiva de precios "porque esto no tiene sentido y no está justificado".

Por su parte, Sánchez dijo que hay sectores que, como consecuencia del alza de los precios de la energía, están viendo engordar sus cuentas de resultados debido a los efectos económicos de la situación en Ucrania, motivo por el que —argumentó— su Ejecutivo aprobará un impuesto a las grandes energéticas y a las grandes entidades financieras.

"Lo que queremos es plantear medidas de justicia fiscal y de un reparto justo de la carga", explicó, asegurando que cuentan con el amplio respaldo de la población española, independientemente del partido político al que apoyen.

