"Un político apasionado": La prensa mundial analiza el legado de Gorbachov

Tanto figuras políticas como medios de comunicación en todo el mundo comentan la muerte del último líder soviético, Mijaíl Gorbachov, que pretendía reformar la Unión Soviética, pero acabó provocando el colapso del comunismo. Tenía 91 años y sufrió una enfermedad renal durante mucho tiempo. Será enterrado en el cementerio Novodévichi, junto a su esposa Raísa.

Wall Street Journal

"Mijaíl Gorbachov fue un líder soviético paradójico cuando el mundo lo necesitaba. Tenía un poder casi total al asumir el cargo, pero emprendió reformas que socavaron ese poder. Ascendió en las filas comunistas, pero encabezó el fin del régimen".

The Economist

"No quería que la Unión Soviética muriera así. El hombre que puso fin a la guerra fría, que cambió el curso de la historia del siglo XX, no era ni un disidente ni un revolucionario. Su intención era reformar la Unión Soviética, no destruirla".

The Guardian

"Hasta su último día, Mijaíl Gorbachov vivió en una doble realidad: amado en Washington, París y Londres, pero condenado por un gran número de rusos que nunca le perdonaron las turbulencias que desataron sus reformas".

Foreign Policy

"Incluso en los peores momentos de su vida, exudó calidez y brilló con optimismo y humor. Un político apasionado, se negó a aferrarse al poder por el poder".

"La muerte de Raísa [su esposa] en 1999 lo convirtió en un hombre solitario. A medida que crecía, comenzó a criticar las políticas occidentales hacia Rusia y la expansión de la OTAN, sin embargo, se mantuvo para siempre leal a los principios de la democracia, los derechos humanos y el no uso de la fuerza militar".

Reuters

"Después de décadas de tensión y confrontación durante la Guerra Fría, Gorbachov acercó a la Unión Soviética a Occidente más que en cualquier otro momento desde la Segunda Guerra Mundial. Pero sus reformas internas ayudaron a debilitar a la Unión Soviética hasta el punto en que llegó al declive".

Associated Press

"Un cuarto de siglo después del colapso, Gorbachov dijo a The Associated Press que no había considerado el uso de la fuerza para tratar de mantener unida a la URSS porque temía el caos en el país nuclear. Sin embargo, Gorbachov puede haber tenido un mayor impacto en la segunda mitad del siglo XX que cualquier otra figura política".

Bloomberg

"Gorbachov, reconocible por una marca de nacimiento roja en su cabeza, allanó el camino para la disolución del Estado soviético. Esto condujo a una violencia relativamente pequeña en Rusia, con disturbios que en gran parte abarcaron regiones como Georgia, Azerbaiyán, Armenia y Moldavia".