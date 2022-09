Asesinato, decenas de heridos, agresión sexual contra la Policía: resultados del carnaval Notting Hill en Gran Bretaña

PRESS RELEASE:Notting Hill Carnival 2022 = * 74 police officers injured* Female cop sexual assault* 8 sexual assaults* 1 murder* 6 stabbings* Record number knives seized* 441 stop & searches* 209 total arrestsOh to be the PROUD Mayor of London. Stand proud Sadiq… pic.twitter.com/9aNq9y9UyH