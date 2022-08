Familiares de los mineros atrapados en México firman un acuerdo de indemnización y avalan el plan para el rescate de cuerpos

La coordinadora nacional de Protección Civil de México, Laura Velázquez Alzúa, informó que las esposas de los 10 mineros que quedaron atrapados en la mina El Pinabete de Sabinas, en el municipio de Sabinas, en el estado de Coahuila, ya firmaron un acuerdo con las autoridades.

"Ya está todo listo, ya están firmándolo en este momento", dijo Velázquez, en declaraciones a los medios la mañana de este miércoles.

La funcionaria indicó que el compromiso que adquiere el Gobierno mexicano con los familiares es hacer un tajo a cielo abierto para rescatar los cuerpos de los mineros en un plazo de entre seis y 11 meses, entregar una indemnización y levantar un memorial.

El martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que se había logrado un acuerdo con los familiares de los mineros y señaló que ese mismo día se efectuaría una reunión para suscribir el documento.

La reunión del martes se realizó, pero no hubo consenso y el acuerdo no logró firmarse. No obstante, se convocó a un nuevo encuentro para este miércoles y el texto finalmente fue suscrito.

Detalles

Velázquez no dio a conocer el monto de la indemnización "por respeto a la privacidad de las familias" de estos mineros, que quedaron atrapados el pasado 3 de agosto. Sin embargo, aseguró que es "una cantidad muy digna y muy importante".

Sobre el tajo a cielo abierto, comentó que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) estará a cargo de su construcción; e indicó que este miércoles ya comenzaron a hacer trabajos topográficos.

Detalló que, según el plan que le presentaron, es posible que "a los seis meses se pueda entrar a galería y (hacer) el rescate inmediato de los mineros".

El próximo sábado, cuando se cumple un mes del accidente, se llevará a cabo una misa en el complejo minero. Para ese día, los familiares solicitaron un momento íntimo para estar cerca del sitio donde quedaron atrapados sus seres queridos.