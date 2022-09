Niño chino dona 30 viales de sangre y se somete a un trasplante de médula ósea para salvar a su madre con leucemia

Un niño de 10 años de la provincia de Anhui (China) se sometió a una cirugía de trasplante de médula ósea para salvar a su madre enferma de leucemia.

El pequeño, Cao Xuanyi, donó 30 viales de sangre, y los médicos comprobaron que era el único donante compatible de toda su extensa familia, por lo que desde marzo de este año soportó dolorosos y extensos preparativos para la cirugía.

En un video, publicado en Douyin (análogo chino de TikTok), y revisado por AsiaOne, el padre del niño le preguntó justo antes de la operación si tenía miedo, a lo que Cao respondió con un firme "¡No!", y luego hizo un gesto de victoria con la mano.

Poco antes, Cao había recibido una última dosis de un fármaco que promueve un aumento masivo en la cantidad de células madre que produce el cuerpo.

"No sentí mucho dolor con la última inyección de la droga [...] porque me alegro de poder salvar a mi madre ahora", declara Xuanyi en el video. "No tengo miedo mientras mi padre esté aquí conmigo, y la extracción de médula ósea solo tomará unas tres horas. No es nada comparado con salvar a mi madre".

El médico que realizó la cirugía, que resultó exitosa, dijo que la próxima etapa se centrará en reconstruir la producción de células sanguíneas de la madre de Cao.