Rusia no va a suministrar petróleo a los países que apoyen límites a los precios

"No vamos a trabajar en condiciones que no sean de mercado", afirmó el viceprimer ministro ruso Alexánder Novak.

Rusia va a detener los envíos de petróleo y de productos relacionados a los países que decidan poner un tope al precio del hidrocarburo importado desde la nación, declaró este jueves ante la prensa el viceprimer ministro Alexánder Novak.

"En lo que concierne a las limitaciones de los precios: si limitan los precios, simplemente no les vamos a suministrar el petróleo ni los productos petrolíferos a esas empresas o países que van a introducir las restricciones, porque no vamos a trabajar en condiciones que no sean de mercado", afirmó.

Más información, en breve.