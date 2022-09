Declaran culpable al expolicía que dejó ciega a la senadora Fabiola Campillai con una bomba lacrimógena

El Tribunal Oral en lo Penal de San Bernardo, en Chile, declaró culpable al excapitán de Carabineros Patricio Maturana, acusado de disparar una bomba de gas lacrimógeno contra la ahora senadora Fabiola Campillai, durante el estallido social de finales de 2019.

Maturana fue encontrado culpable del delito de "apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas", por su responsabilidad en las heridas causadas a Campillai, informó la Fiscalía de Chile.

De acuerdo con la institución, el tribunal determinó que Maturana disparó "de forma intencional" la bomba lacrimógena con una carabina lanza-gases, impactando en el rostro de la víctima. Esto le provocó la pérdida de tres de sus sentidos: gusto, olfato y visión en ambos ojos; además de sufrir lesiones en el cráneo y otras secuelas permanentes.

🔴Caso Campillai.Tribunal Oral Penal de San Bernardo declara culpable al excapitán de Carabineros Patricio Maturana Ojeda del delito de Apremios Ilegítimos con Lesiones Graves/Gravísimas tras disparar en forma intencional una bomba lacrimógena contra Fabiola Campillai en nov/2019 pic.twitter.com/qplPohePyo — Fiscalía Metropolitana Occidente (@Fisc_Occidente) September 1, 2022

"Su intención no fue usar el arma para dispersar o disuadir a muchedumbre, sino que su propósito fue hacer daño", dijo la magistrada Marcela Nilo.

Además, señaló Nilo, la actuación del expolicía no se justificaba por las circunstancias en las que ocurrió el hecho, ya que los manifestantes se encontraban a una distancia considerable y su actividad no generaba problemas con el tránsito ni presentaba peligros a terceros.

La lectura de la sentencia se fijó para el próximo 10 de octubre. La fiscal en esta causa, Paola Zárate Esquep, solicitó una pena de 12 años de cárcel.

"Hoy estoy feliz"

El hecho, que se produjo el 26 de noviembre de 2019, es uno de los más emblemáticos de la violencia ejercida por agentes del Estado, en el contexto de las protestas que iniciaron en octubre de ese año.

Ese día, en la comuna de San Bernardo, Campillai se encontraba en una parada esperando el transporte que la llevaría a su trabajo cuando recibió el impacto en su rostro, aproximadamente a las 20:30 horas.

Debido a las lesiones causadas, Campillai fue sometida a diversas cirugías de reconstrucción facial. La mujer se convirtió en una activista luego de lo ocurrido y su reconocimiento la motivó a presentarse como candidata a las elecciones parlamentarias, siendo electa en noviembre de 2021 y tomando posesión del cargo en marzo pasado.

Junto a mi abogada Alejandra Arriaza. Declaraciones sobre el veredicto a Patricio Maturana Ojeda, por el delito de APREMIOS ILEGÍTIMOS CON RESULTADO DE LESIONES GRAVES Y GRAVÍSIMAS en donde es considerado culpable. #JusticiaParaFabiolaCampillaipic.twitter.com/ISFk4bssGw — Fabiola Campillai Senadora (@DignidadFabiola) September 1, 2022

Tras conocer el veredicto, Campillai señaló que 12 años de prisión, en caso de que el tribunal acepte el pedido de la Fiscalía, "no son nada".

"Yo toda mi vida voy a estar ciega, el que él esté en la cárcel no me va a devolver mis ojos. 12 años no son nada, podría ser una vida completa, porque él me la quitó a mí. Así que espero que eso 12 años sean efectivos y que no a los 7 u 8 años esté saliendo", comentó.

Sin embargo, dijo que "hoy el sentimiento es de felicidad" con la declaración de culpabilidad contra Maturana, porque sienta un precedente.

"Hoy estoy feliz, hoy se cumple eso, hoy firmamos un precedente que va, en apoyo también, a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado", celebró.

Campillai dijo que con esto no termina su lucha. "Vamos a seguir adelante en el apoyo a todos nuestros compañeros [víctimas en el estallido], porque también se merecen justicia", enfatizó.