Las ganancias de OnlyFans superan a las de Pornhub

El propietario de OnlyFans ha obtenido una ganancia de más de 500 millones de dólares en los últimos dos años gracias a la creciente popularidad de su plataforma, adelantando a los sitios de entretenimiento para adultos más famosos como Pornhub y YouPorn, informa Financial Times.

La compañía registró un aumento de siete veces en las ganancias durante ese periodo. La facturación de 284 millones de dólares en 2021 y de 233 millones de dólares en lo que va del 20222 han convertido a Leo Radvinsky, un pornógrafo ucraniano-estadounidense, en uno de los empresarios mejor pagados de la industria del Internet en el Reino Unido.

¿Quién es Leo Radvinsky?

Antes de que la pornografía estuviera ampliamente disponible en Internet de forma gratuita, Radvinsky dirigía un pequeño imperio de sitios web que ayudaban a obtener el acceso a contraseñas 'ilegales' de sitios pornográficos, recoge Forbes.

Radvinsky no fue imputado por delitos durante los casi 20 años que pasaron entre el inicio de sus negocios de contraseñas y la compra del 75 % de OnlyFans. A principios de la década de 2000, creó un montón de sitios con videos de sexo de celebridades y MyFreeCams, página que afirma ser el servicio número uno de pornografía a través de cámaras web en el mundo.

En 2003 y 2004, Amazon y Microsoft demandaron a Radvinsky por supuestos mensajes y notificaciones de 'spam', que utilizaron el nombre de ambas empresas para ofrecer a los usuarios "dinero gratis del Gobierno" o enlaces a sitios web para adultos. Radvinsky negó todas las acusaciones.

OnlyFans

Lo que se conoce hoy como OnlyFans, con sede en el Reino Unido, se lanzó en noviembre de 2015 como una plataforma web que proporciona vídeos y fotos privadas de creadores particulares por una tarifa de suscripción mensual. Sus fundadores —Tim Stockley, un empresario británico, y su padre Guy, un exbanquero de Londres— dejaron la compañía a finales del año pasado.

Por el momento, la plataforma es más utilizada por los trabajadores del sector de los servicios sexuales, pero en el sitio también se registran creadores de otro tipo de contenido, como instructores de fitnes o incluso celebridades. OnlyFans tuvo éxito gracias a que permitía a personas con un gran número de seguidores en las redes sociales monetizar su blog.

En total, los usuarios de OnlyFans gastaron casi 48.000 millones de dólares en 2021 en pornografía, consejos de entrenamiento y de cocina, la mayor parte de los cuales se destinaron directamente a los titulares de las cuentas.

Críticas

Sin embargo, no todo ha sido sobresaliente para la compañía. Recientemente, un mayor número de mujeres han sido víctimas de la piratería de perfiles, la filtración de su contenido o el acoso por parte de 'fanáticos'. "No hay nada 'empoderador' en el trabajo sexual en OnlyFans", escribe The Spectator.