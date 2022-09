Acusan de abuso sexual a otros dos altos cargos del Gobierno británico

El medio británico Sky News ha publicado el testimonio de dos mujeres que denuncian haber sufrido abuso y conductas sexuales inapropiadas por parte de altos cargos políticos del actual Gobierno del Reino Unido.

Una exmiembro del personal parlamentario del Partido Conservador relató los detalles de la supuesta agresión sexual que sufrió cuando tenía poco más de 20 años, sin poder hacer frente a un diputado que llegó a ser ministro del Gabinete.

La mujer afirmó tener razones para pensar que su historia había circulado dentro de los círculos políticos, pero que nunca obstaculizó seriamente la carrera profesional del agresor.

"No sabía realmente cómo afrontarlo […] Estaba superborracha. Él me dio más vino", confesó la víctima y recordó que su agresor la acompañó al dormitorio. "Obviamente, no me dejó en paz. Y en la mañana siguiente me desperté y me di cuenta de lo que había pasado", dijo la mujer.

Sus colegas la animaron a denunciar al político ante la Policía. Sin embargo, tras conversar con los agentes, decidió no seguir adelante y tampoco presentó denuncia formal ante el Partido Conservador por temor a poner en peligro su carrera y "arruinar" su vida.

La segunda víctima, una exasistente del partido, denunció a un hombre —quien ahora ocupa un alto cargo en la residencia del primer ministro británico— por manosearla sin su consentimiento.

La mujer presentó múltiples quejas sobre el nombramiento del presunto agresor al puesto, pero todos sus esfuerzos fueron en vano.

"Me enteré de que iba a conseguir un puesto en Downing Street. Se lo planteé a varias personas", señaló la empleada. "No pasó nada. Así que me quejé formalmente a la Oficina del Gabinete […] Y pensé que lo volvería a hacer", agregó, afirmando que al enterarse de la denuncia, su jefe la desestimó alegando que el hombre era "guapo y tenía mujeres que se le echaban encima".

El escándalo de Chris Pincher

La publicación de estas confesiones se produce tras el escándalo de Chris Pincher, el diputado del Partido Conservador en la Cámara de los Comunes, que acosó a dos hombres en un lugar público, mientras estaba embriagado. Como resultado, el político fue suspendido del movimiento político y tuvo que renunciar a su último puesto dentro del grupo parlamentario conservador.

Mientras tanto, se reveló que el primer ministro británico, Boris Johnson, estaba al tanto de otras situaciones de comportamiento sexual inapropiado de Pincher en el pasado, pero, a pesar de ello, lo nombraba para altos cargos en el Gobierno y en el partido.

Al parecer, esta sería una de las razones que influyeron en la decisión de renuncia de algunos miembros del Gabinete, como el secretario de Salud del Reino Unido, Sajid Javid, el canciller de Hacienda, Rishi Sunak, y el ministro de Infancia y Familia, Will Quince.