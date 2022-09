"Ineficaces, cobardes, poco profesionales": Asesor de Zelenski desconfía del OIEA y la ONU por defecto

El alto funcionario cercano a Zelenski afirmó no esperar mucho de la misión de los inspectores nucleares a la central de Zaporozhie.

Las organizaciones internacionales, incluido el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), son "cobardes" y "poco profesionales" y no merecen confianza, según ha declarado Mijaíl Podoliak, alto asesor del presidente ucraniano sobre la visita de los inspectores nucleares de la ONU a la central nuclear de Zaporozhie.

"No me gustan las instituciones internacionales ni las misiones de mediación en general. Me parecen extremadamente ineficaces, extremadamente cobardes y extremadamente poco profesionales", declaró Podoliak en una entrevista concedida en la noche del jueves.

Esto se aplica "no solo al OIEA", sino también a la ONU, a Amnistía Internacional, y al Comité Internacional de la Cruz Roja, afirmó el funcionario ucraniano, antes de añadir: "Por defecto, no hay que confiar en ellos".

Las declaraciones de Podoliak se produjeron poco después de los comentarios que hizo el director general del OIEA, Rafael Grossi, tras inspeccionar su equipo la instalación al sureste de Ucrania, controlada por las fuerzas rusas.

Podoliak explicó sus escasas expectativas respecto a la misión, citando varios aspectos de la visita de Grossi. Entre ellos, su duración, que el asesor consideró demasiado breve para una misión de investigación. También criticó la disposición del jefe del OIEA a hablar con un representante del organismo ruso de energía atómica, Rosatom, quien, según Podoliak, "pronunció un discurso extraño y largo" ante el funcionario de la ONU.

El funcionario ucraniano, no obstante, propuso esperar a que los inspectores hagan un informe oficial que "muestre la profundidad de su destrucción interna".

Los expertos del OIEA llegaron a la central desde Kiev a pesar de las continuas acciones militares en sus alrededores. Kiev y Moscú se acusaron mutuamente de estar detrás de los ataques y de intentar desbaratar la inspección. Algunos miembros de la misión se quedaron para supervisar la situación, mientras que Grossi y otros se marcharon.

Podoliak dijo que el OIEA debería culpar a Rusia de los ataques a la central, y si su informe no lo hace, afirmando únicamente que los inspectores fueron testigos de los ataques, su opinión sobre la organización se confirmará.

El propio presidente Zelenski también expresó su escepticismo sobre la visita del OIEA a la central nuclear de Zaporozhie. En una declaración, transmitida la noche del jueves, el mandatario ucraniano acusó a Grossi de no haberles proprorcionado el acceso a la central a "periodistas independientes", que querían visitarla con los inspectores.

Rusia a su vez acusó a Kiev de intentar enviar agentes de inteligencia bajo el disfraz de prensa. La visita fue cubierta por periodistas rusos, a los que Zelenski calificó de "multitud de propagandistas".