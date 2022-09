"No considero a ningún partidario de Trump como una amenaza al país": Biden matiza su polémico discurso

Los que instan a la violencia, no la condenan, no reconocen los resultados electorales o pretender cambiar la forma de gobernar son "una amenaza a la democracia", aclaró.

El presidente de EE.UU., Joe Biden, declaró este viernes que no considera a los simpatizantes Donald Trump como una amenaza para la nación, un día después de su polémico discurso en el que expresó que el exmandatario y los seguidores del eslogan 'Haz América grande de nuevo' (MAGA, por sus siglas en inglés) representan "un extremismo que amenaza los fundamentos" del país.

"No considero a ningún partidario de Trump como una amenaza al país. Creo que cualquiera que inste al uso de violencia, que no condene la violencia cuando se usa, que se niegue a reconocer que se han ganado las elecciones, que insista en cambiar la forma de gobernar y contar los votos, es una amenaza para la democracia", remarcó.

"La gente votó por Donald Trump y lo apoya ahora, ellos no votaban por atacar al Capitolio. Ellos no estaban votando por anular las elecciones. Estaban votando por una filosofía que él presentó", enfatizó el inquilino de la Casa Blanca, reiterando que en su discurso anterior se refirió a aquellos que cuestionan los resultados electorales de 2020 y a los que no condenan la violencia.

"No respetan la Constitución"

Durante su intervención en la ciudad de Filadelfia, Biden arremetió contra los partidarios de MAGA que, según él, "no respetan la Constitución, no creen en el Estado de derecho". "Están decididos a llevar a este país hacia atrás a una América donde no hay derecho a elegir, no hay derecho a la privacidad, no hay derecho a la anticoncepción, no hay derecho a casarse con quien amas", remarcó.

Aunque el presidente subrayó que "no todos, ni siquiera una mayoría" del Partido Republicano pertenece al movimiento MAGA con su "ideología extrema", sintetizó que "no hay duda" de que los republicanos ahora están "dominados, impulsados e intimidados" por Trump y sus adeptos.

Por su parte, el propio Trump tachó de "absurdo" el discurso del actual mandatario. "[Biden] debe estar loco o sufre de demencia en etapa tardía", comentó. Previamente esta semana, también exigió que se le declare ganador de las últimas elecciones presidenciales en su país o que se repitan.