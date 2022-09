El ataque a Cristina Fernández es una advertencia "de lo que puede ocurrir en Brasil", asevera Lula

El atentado contra Cristina Fernández de Kirchner debe servir de advertencia para Brasil, que debe estar preparada para potenciales ataques por motivos políticos, aseveró este viernes el exmandatario brasileño y actual candidato presidencial Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto de campaña en São Luís, en el estado de Maranhão.

"Creo que el sentido común indica que tenemos que tomar esto como una advertencia. El sentido común indica que debemos estar atentos a lo que pueda ocurrir en Brasil, porque hemos visto todos los días en la prensa, hemos leído, hemos visto en la televisión, una insinuación. Y quien hace una insinuación puede cumplir lo que está prometiendo", afirmó.

Lula no nombró a ningún autor de las "insinuaciones", pero enseguida pasó a criticar a su principal rival en los comicios, Jair Bolsonaro, diciendo que "no está acostumbrado a escuchar a ningún segmento de la sociedad" y "no se reúne con nadie más que con su pandilla".

"Todos los que somos políticos tenemos que estar atentos a la violencia provocada por quienes no saben vivir democráticamente", resumió.

Tras el intento de magnicidio contra la vicepresidenta de Argentina, Lula escribió en su cuenta de Twitter que "gracias a Dios" salió ilesa del ataque perpetrado por un "criminal fascista que no sabe respetar las diferencias y la diversidad", e instó a que sobre el responsable caiga todo el peso de la ley.

Según fuentes de Bloomberg familiarizadas con los equipos de seguridad de Bolsonaro y Lula, después del ataque del jueves en Buenos Aires, los protocolos existentes para resguardar a los candidatos brasileños se aplicarán con mayor rigor.