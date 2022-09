París promete a Berlín y a Madrid "solidaridad" energética, pero no se apresura a 'abrazar' el gasoducto MidCat

Las autoridades francesas no se definen sobre el futuro del proyecto de gasoducto que vincularía la península ibérica con el resto de Europa a través de los Pirineos para aliviar la tensa situación energética en la región y reducir su dependencia del gas ruso.

El martes el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y su homólogo alemán, Olaf Scholz, hicieron una petición conjunta para que Francia estudiara el proyecto, conocido como MidCat.

La misma jornada el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, prometió que el plan se estudiaría. Sin embargo, el jueves el Gobierno francés seguía sin pronunciarse. Un día después, la ministra de Transición Energética, Agnès Pannier-Runacher, habló en una reunión gubernamental de "solidaridad" que —dijo— debe reforzarse desde este invierno con "intercambios de gas y de electricidad con Alemania y España", pero no hizo ningún comentario sobre el proyecto MidCat, informa 20Minutos.

Con anterioridad, Francia ya se había mostrado reacia a la idea de construir el gasoducto a través de los Pirineos. Los argumentos en contra incluyen desde preocupaciones ecológicas, hasta su costo —que ascendería a 3.000 millones de euros— pasando por el tiempo que el gasoducto tardaría en completarse.

Esta infraestructura podría estar disponible para el invierno de 2023-2024, y la capacidad del conducto sería de hasta 10.000 millones de metros cúbicos anuales. De media, la UE importa al año 200.000 millones de metros cúbicos de gas ruso.

MidCat permitiría transportar al resto de Europa el gas que acumula España, proveniente de Argelia vía gasoducto y por mar de otros proveedores que llegan a las seis plantas regasificadoras con que cuentan los puertos españoles.

El proyecto no es una iniciativa nueva. De hecho, la infraestructura comenzó a construirse y llegó a financiarse hasta 500 millones de euros, hasta que se paralizó en 2018, cuando un estudio de viabilidad encargado por la Comisión Europea concluyó que esta obra no era rentable ni necesaria. Faltan por construir 226 kilómetros que Sánchez solicita que sean sufragados por la UE. Desde Bruselas no se oponen a esta idea, pero argumentan que la financiación para el mencionado gasoducto dependerá de si hay acuerdo entre Madrid y París.