Medios argentinos rechazan los intentos de vincular la labor periodística con el fallido atentado contra Cristina Fernández

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) rechazó este viernes los intentos de vincular la laborar periodística con el fallido atentado contra la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

"No contribuyen a la paz social, las manifestaciones de diversos dirigentes, e incluso de organismos estatales, en las que se intenta vincular, caprichosa y peligrosamente, la labor periodística con un hecho delictivo unánimemente repudiado", criticó Adepa en un comunicado.

"Cuando con el pretexto de combatir discursos de odio se los promueve, apelando a la estigmatización de periodistas y medios, se está alimentando una escalada de consecuencias imprevisibles. La hora reclama responsabilidad y sabiduría, que hagan posible el diálogo dentro de un contexto de convivencia civilizado", agregó.

"Respeto por las libertades públicas"

Asimismo, Adepa condenó el fallido atentado, así como "cualquier otro tipo de violencia que ensombrezca el ideal de convivencia política y diálogo ciudadano". La paz social y el respeto por las libertades públicas constituyen las bases de la convivencia democrática, reiteró la asociación, instando a todos los sectores de la sociedad y las autoridades "a empeñarse en favor de esta prioridad absoluta en las horas difíciles" que atraviesa el país.

La noche de este jueves, un hombre armado intentó disparar a Cristina Fernández de Kirchner cuando ella saludaba a cientos de militantes en las inmediaciones de su domicilio en Buenos Aires. El atacante llegó a escasos pasos de la vicepresidenta y le apuntó a la cabeza, gatilló, pero la pistola falló.

"Discurso de odio mediático"

El presidente argentino, Alberto Fernández, encabezó este viernes una reunión en la Casa Rosada con representantes de diferentes sectores, donde instó a "construir un amplio consenso contra los discursos del odio y la violencia". "Es necesario advertir que debemos ponerle fin al discurso del odio mediático, porque son muy impresionantes las cosas que se dicen" sobre la vicepresidenta, lamentó el mandatario.

Fernández llamó a no transformar en algo "habitual lo que no debe ser habitual", ni que se tolere "aquello con lo que no debemos convivir, porque la democracia nos exige respetar al otro". En ese sentido, denunció que Cristina Fernández de Kirchner desde "hace muchos años es objeto de una persecución" y que no se puede "seguir mirando complacientes cómo se la estigmatiza y descalifica".