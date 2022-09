Gazprom: Siemens puede arreglar los fallos del Nord Stream 1, "pero no hay lugar para hacerlo"

El gigante energético ruso Gazprom ha informado este sábado que la empresa Siemens Energy participa en las obras de reparación de la infraestructura del gasoducto Nord Stream 1, al tiempo que está dispuesta a subsanar los fallos detectados, pero no tiene dónde efectuar la reparación.

"Siemens participa en los trabajos de reparación de acuerdo con el contrato vigente: detecta los fallos, marca las fugas de aceite y está dispuesta a arreglarlas. Solo que no hay lugar [para hacer las reparaciones]", escribió Gazprom en su cuenta de Telegram.

La reparación de turbinas para el gasoducto puede ser llevada a cabo solo en la planta de Siemens en la ciudad canadiense de Montreal. Sin embargo, este escenario es imposible, dado que Ottawa considera las piezas en cuestión como objetos de doble uso que están sujetos a las sanciones occidentales, explica Kommersant.

Un portavoz de Siemens no pudo confirmar el mensaje de su contraparte. "A las 22:00 horas de ayer, no se estaba realizando ningún trabajo de reparación y no había ninguna orden de reparación", afirmó el vocero de la empresa citado por Reuters.

Este viernes, Gazprom anunció la detención completa de los suministros gasísticos a Europa vía Nord Stream 1 por un plazo indefinido debido a una "fuga de aceite" descubierta en la turbina Trent 60, ubicada en la estación de compresión Portóvaya.

La compañía rusa señaló que fugas semejantes fueron registradas anteriormente en otras turbinas Siemens que han sido sometidas a una revisión en la fábrica, y actualmente están fuera de servicio. Según Siemens, estas piezas solo pueden ser reparadas en su totalidad en instalaciones especializadas.

El 31 de agosto, el director ejecutivo de Gazprom, Alexéi Miller, afirmó en declaraciones al canal Rossiya-1 que hoy en día Siemens "prácticamente no tiene capacidad para realizar revisiones periódicas de nuestras unidades de bombeo de gas". "Siemens simplemente no tiene dónde hacer este trabajo", sintetizó.

En esta línea, se refirió a las sanciones occidentales contra Moscú, subrayando que los "oponentes ya lanzaron tantos documentos de sanciones, creando una situación que puede denominarse como confusión de sanciones".