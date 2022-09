¿Por qué las acciones de las Islas Salomón alimentan las preocupaciones de EE.UU.?

"No sabemos si el primer ministro Sogavare está paralizado por la indecisión, dada la dura geopolítica, o si está en el bolsillo de Pekín, o ambas cosas", comentó un experto.

Las Islas Salomón firmaron un pacto de seguridad con China en abril pasado, y desde entonces han manifestado varios desaires a Estados Unidos, que a su vez teme que la nación del Pacífico se derive hacia la zona de influencia de Pekín.

Así, el primer ministro salomonense Manasseh Sogavare faltó el mes pasado a una planeada aparición junto con un alto funcionario estadounidense en una ceremonia conmemorativa de la Batalla de Guadalcanal, que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial.

El mismo agosto, las autoridades isleñas denegaron la entrada a una embarcación de la Guardia Costera estadounidense para una escala portuaria programada, lo que Washington calificó de "lamentable". La Embajada de EE.UU. en Australia denunció los planes de moratoria de sus buques por parte de Honiara, mientras Sogavare anunció que prohibiría el ingreso a todos los buques extranjeros.

Al respecto, el diario chino The Global Times comentó en un editorial que Sogavare está "contrarrestando" a EE.UU.

"No sabemos si el primer ministro Sogavare está paralizado por la indecisión, dada la dura geopolítica, o si está en el bolsillo de Pekín, o ambas cosas", manifestó Michael Green, antiguo funcionario estadounidense de seguridad nacional, quien dirige el Centro de Estudios de Estados Unidos de la Universidad de Sídney, recoge Reuters.

Por su parte, Mihai Sora, exdiplomático australiano en las Islas Salomón, cree que el primer ministro hace frente a las señales prodemocráticas de Washington para evitar ser un peón en la competencia de superpotencias.

"De todos los líderes de las islas del Pacífico, Sogavare es el que más se acomoda a las intenciones estratégicas de China", aseguró.

Para aumentar su papel en la zona y hacer frente a la creciente influencia china, Washington planea abrir su embajada por primera vez en tres décadas en el archipiélago.

EE.UU. tenía poca presencia en las Islas Salomón antes de que Honiara sellara el pacto de seguridad con China, por lo que tiene mucho terreno diplomático que recuperar, indicó Sora.

Honiara, que cambió el reconocimieno diplomático de Taiwán a Pekín en 2019, firmó el pacto con China en materia de seguridad en abril pasado. Washington y sus aliados regionales, como Australia, expresaron la preocupación de que el gigante asiático pudiera crear una base militar en el archipiélago, aunque las disposiciones del acuerdo no hablan explícitamente de esa posibilidad. Ambos rechazaron esta retórica.

A inicios de mayo, Sogavare denunció que tras la firma de dicho pacto, su país se encuentra "bajo amenaza de invasión". Aunque no mencionó a ningún Estado en particular, aparentemente se refería a Australia y a EE.UU., que han señalado repetidamente que no tolerarían una base militar china en el archipiélago.

¿Qué prevé el tratado entre las Islas Salomón y China?

La versión final del acuerdo todavía no ha sido divulgada. Sin embargo, a finales de marzo el borrador del pacto se filtró en las redes sociales. De acuerdo con el texto, la nación del Pacífico obtiene el derecho de "solicitar a China que envíe a la Policía, Policía Armada, personal militar y otras fuerzas del orden y armadas". La decisión puede ser tomada por el Gobierno salomonense "de acuerdo a sus propias necesidades" y con el fin de "apoyar el mantenimiento del orden social, la protección de las vidas y la propiedad de las personas, responder a desastres, o prestar ayuda en otras tareas acordadas por las partes".

Mientras, China obtiene el derecho de realizar "visitas de buques, llevar a cabo reabastecimiento logístico y hacer escala y transición en las Islas Salomón" con el consentimiento de la nación del Pacífico. Asimismo, puede desplegar en el territorio insular "fuerzas relevantes […] para proteger la seguridad del personal y grandes proyectos chinos".