La actriz Jane Fonda revela que tiene cáncer

La ganadora de dos premios Óscar afirmó que se siente "afortunada" por tener acceso a los mejores médicos y tratamiento, pero denunció que muchas personas en EE.UU. "no tienen acceso a atención sanitaria de calidad".

La actriz y ambientalista estadounidense Jane Fonda ha anunciado este viernes que tiene cáncer y que se está sometiendo a un tratamiento de quimioterapia.

Fonda, de 84 años, escribió en cuenta de Instagram (propiedad de Meta, organización calificada como extremista en Rusia) que padece linfoma no Hodgkin. "Este es un cáncer muy tratable. El 80 % de la gente sobrevive, así que me siento muy afortunada", expresó.

"También soy afortunada porque tengo seguro médico y acceso a los mejores médicos y tratamientos. Me doy cuenta, y es doloroso, de que soy privilegiada en esto", señaló. Con este antecedente, denunció que "casi todas las familias de Estados Unidos han tenido que lidiar con el cáncer en un momento u otro y demasiadas no tienen acceso a la atención sanitaria de calidad" que ella está recibiendo y "esto no está bien".

La ganadora de dos premios Óscar, que ya ha sido tratada de enfermedades oncológicas como cáncer de piel y de seno, tiene que someterse a seis meses de quimioterapia, que ahora está llevando "bastante bien". Además, prometió que su enfermedad "no interferiría" con su "activismo climático".

"Las elecciones intermedias se acercan, y son más que consecuentes, así que pueden contar conmigo para estar junto a ustedes mientras hacemos crecer nuestro ejército de campeones del clima", alentó a sus seguidores.

El linfoma no Hodgkin es un tipo se cáncer que se origina en los glóbulos blancos y afecta el sistema linfático, que forma parte del sistema inmunitario del cuerpo, detalla la Sociedad Americana contra el Cáncer.

Esta enfermedad es más común entre las personas mayores de 60 años. Según su extensión y el subtipo del cáncer, la tasa de supervivencia a 5 años varía del 64 % al 84 %, informa la Sociedad Americana de Oncología Clínica.