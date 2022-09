Trump tacha a Biden de "enemigo del Estado" tras el polémico discurso contra el expresidente y sus seguidores

El expresidente de EE.UU., Donald Trump, tachó este sábado al actual mandatario estadounidense Joe Biden de "un enemigo del Estado" por su polémico discurso en el que expresó que tanto su antecesor como los seguidores del eslogan 'Haz América grande de nuevo' (MAGA, por sus siglas en inglés) representan "un extremismo que amenaza los fundamentos" del país.

Al respecto, Trump indicó que Biden ofreció el "discurso más despiadado, odioso y divisivo jamás pronunciado por un presidente estadounidense", recoge AFP. "Es un enemigo del Estado. Quieren saber eso", aseveró.

El exmandatario denunció que el actual inquilino de la Casa Blanca "vilipendió a 75 millones de ciudadanos [...] como amenazas a la democracia y enemigos del Estado", reporta Fox News.

Asimismo, Trump subrayó que no son los republicanos que se identifican con el eslogan MAGA quienes "están tratando de socavar" la democracia en el país. "Somos nosotros los que intentamos salvar nuestra democracia, muy sencillo. El peligro para la democracia viene de la izquierda radical, no de la derecha", concluyó.

Biden expresó este jueves que los partidarios de Trump "están decididos a llevar a este país hacia atrás [...] a una América donde no hay derecho a elegir, no hay derecho a la privacidad, no hay derecho a la anticoncepción, no hay derecho a casarse con quien amas".

Poco después, el mandatario aclaró que considera que la amenaza para la democracia en Estados Unidos no son los seguidores de Trump, sino las personas que aceptan el uso de la violencia para lograr sus propios objetivos políticos. "No considero a ningún partidario de Trump como una amenaza al país", destacó.